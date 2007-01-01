В Калужской области осудили мужчину, который сжёг машину соседа из-за ссоры
В Медынском районе 51-летнего местного жителя приговорили к двум годам принудительных работ за поджог автомобиля, сообщили 10 декабря в прокуратуре.
По данным прокуратуры, летом он вместе с 24-летним соседом пил алкоголь у себя дома. Между ними произошла ссора, и молодой человек ушёл. Обидевшись, мужчина ночью пришёл к дому соседа, облил салон припаркованной машины бензином, поджёг её зажигалкой, а затем столкнул горящий автомобиль в овраг.
Ущерб владельцу составил 230 тысяч рублей. Суд признал поджигателя виновным и согласился с обвинением прокуратуры.
