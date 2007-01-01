Мошенник из Подмосковья обманул калужанина, продав муляж телефона
26-летний житель Московской области обманул жителя Калуги, выдав за настоящий телефон дешёвую копию, сообщили 10 декабря в полиции.
По данным следствия, он разместил в интернете объявление о продаже своего смартфона. Калужанин откликнулся, и продавец уговорил его перевести полную сумму - 90 тысяч рублей - сразу после договорённости.
Однако вместо оригинала мошенник купил муляж, внешне похожий на телефон, и отправил его покупателю. Когда калужанин вскрыл посылку и понял, что его обманули, он попытался связаться с продавцом - но тот перестал отвечать.
Расследование завершено, и теперь дело передано в суд.
