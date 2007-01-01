Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Жительницу Калужской области избавили от чужого кредита
Криминал

Жительницу Калужской области избавили от чужого кредита

Евгения Родионова
09.12, 10:45
0 167
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 9 декабря, прокуратура Козельского района сообщила о проведении проверки законности взыскания задолженности по договору потребительского займа 45-летней местной жительницы.

По данным прокуратуры, договор женщина не заключала.

— Неизвестный мошенник с помощью онлайн-сервиса микрофинансовой организации получил займ, предоставив реквизиты ранее выданного женщине паспорта, - уточнили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры судебное постановление о взыскании 28 тысяч рублей с пострадавшей было отменено. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImoxeStGV2NVT3RzaEJrbTJobjBzdXc9PSIsInZhbHVlIjoiVTlNbm5KTTVkRGxoUWcwUmFYSDhhTHp0RTY3am9RVGUyL1U3b09PcGUyblFSSnJsV01oZFVHK1BhOS9iajAvNEVIaTMxM2JnL0poeW9QMHJvMDRFZGFWdWFGQ3RQREVvMGdLNVNIRnpLZXZwOGVlS1F4WFc1aElrcVMvQzNVM3FWR1FVenpvNnRsNG5lYVpvT0I0bFhxOTF1T21RRTdBRGlrYWFQT3pocjc0MStnOTNkVHNlemdiUzN5WnpUSHJ0eDhDZHRuUlMyWkhBMVBpYmQ3YXF1Z0FqSlFKZWpleDhnOHAvSTRyTmdvR01zVytlVC94RUFMNHdlY0EwN0h1VEF1ZmhmUjdGcmRaTGNKOUs4WHhlVTFSNVhkL0VCM2t4SUhBR1poQVR4MUU4dS9mdnVFSVQvU0N4eE4xWVZpMnRCY2RqYTFPajg1NHIrM2I2ZFIyTlF2L01DZ0NnTHZJcHp6c0NKQ0hoWDJ4cUJ1SXgwRTh6K3BVdC9ka1JZdDdnSUc0WG9nemdvZCtpd2EvYzNTSEdXQVFkNklxbmt5aGRkdmNHdUxFMUdoTWRJbC8vTk1DRkU2RXVLQ25MSW1oaCIsIm1hYyI6IjYyZWNjMjVlYzk5MDFmNDE2NGQwNThmZTlkOTYzMTU3NTIxMDc1Y2E3YWU0MGJmMGQyYTVkZDdhOGY1NDYyMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imk2Y1QyTXZVL24vRE1wVk1JTGJ5Qmc9PSIsInZhbHVlIjoiVW9LdEs0MVBGb1hLZlhCVSs3RGZwdHE1M1ppUEdmR3J4bmRUZkdDYXRyNit0TmlhVDc4MnZycUJzclBDTUxpWUtvQU9qNmNnYTV0QlZWeVRpbnpydFFNZ1JTNGtRdmZUeCtkZVBTeHo3VngrblVLR3A3RlJ1R3dXTXRkcFp5Wmc0UU50NDhZWUR6MGtuaWlVSTlSTjFHbENKWk5YUXhRSHFuR3NhaWhKanhXZXBVUzV1RmJBYWZWWDRwdVB3QVB6bWIwRTZQTytwSXNickpNdG1STTUxWm5wM0huRjMyWllJQkVpKytORlVQd3VOL1lGMkI1ZWZRR3c2Z1EwN0Q0RkhNWWd2eDQyNkNmbmJBeWJDb0NNeE1LVVFsR2dMTnYzNlF2QkxVUU1jRXVub3VXR1FYWWsxcVcydFR6RTY1MDNvUDA0THlPQ3F3U2wycUFya2NjalJVaVVkRkJ6Snk3UHJIckdDZGZaYndyN1RDM2xhSDVScG5PU2hMTG9vejJ4YUJsaytXQ0lRK3BQWmI3YTVPLy9hSU9odWFRTjl4a0NUd0ZRdENUS29penUvYmtqV3dkTWZoSDJNM0lGZEVYMlMvZUZnTStXaXlEWk51TUFUYTdaZlhrQklSRVZ2MGJSZWhlTkJhUUVhOHltVjRzQlpzb3F0VVhRQmpaSzl3UjBuaEcvMHJpY0k2eitmd2p3WmRjdWExc0J4OVZ6ZmZ0NE5iVVBCeDA1a3NJWmI4OXE3bnZyL0h6bVNHYUR0eitIMFhaVWU5a1Y1WVJXb0VXWFVWOHhDcTRMZ0xBRHhSRlRrNjlvRyt3cXZKUVEwNzFDc1RJMms3YWRUaWlCMlMzTyIsIm1hYyI6IjhhZTg0NjQ1YWQ3MmQ5NTRkM2VhN2MzMmZmMzJiMzFkNWZmNzk3YTA0ZDg0N2ZkNmFmZjU5ZjBlZjIyNjU2N2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+