Жительницу Калужской области избавили от чужого кредита
Во вторник, 9 декабря, прокуратура Козельского района сообщила о проведении проверки законности взыскания задолженности по договору потребительского займа 45-летней местной жительницы.
По данным прокуратуры, договор женщина не заключала.
— Неизвестный мошенник с помощью онлайн-сервиса микрофинансовой организации получил займ, предоставив реквизиты ранее выданного женщине паспорта, - уточнили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры судебное постановление о взыскании 28 тысяч рублей с пострадавшей было отменено. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура взяла расследование дела на контроль.
