В Калуге вынесли приговор мужчине, избившему до смерти собутыльника

В понедельник, 8 декабря, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 40-летнему местному жителю.

Как сообщает прокуратура, он виновен в умышленному причинении вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

— По данным следствия, в марте мужчина вместе с компанией распивал спиртное в одной из квартир на улице Степана Разина. В ходе застолья между ним и 54-летним мужчиной произошла ссора. Мужчина нанес не менее 20 ударов по телу потерпевшего. От полученных повреждений 54-летний мужчина умер, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.