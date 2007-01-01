В Калуге задержали молодого человека, который ранил соседа ножом
24-летний житель Калуги напал с ножом на своего соседа и скрывался два месяца - теперь его поймали, сообщили 8 декабря в полиции.
Конфликт между мужчинами назревал давно. Однажды они встретились на улице и поссорились. В какой-то момент подозреваемый ушёл домой, взял нож, вернулся и ударил соседа в живот. После этого сразу скрылся с места происшествия.
Свидетели вызвали скорую, пострадавшего увезли в больницу с серьёзной травмой. Медики сразу сообщили об этом в полицию.
Подозреваемый сразу после нападения уехал из Калуги и почти два месяца прятался в Обнинске. Но оперативники нашли его, задержали и привезли обратно в Калугу.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.
