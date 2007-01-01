Афиша Обнинск
В Малоярославце нашли велосипедного вора
Криминал

В Малоярославце нашли велосипедного вора

Дмитрий Ивьев
08.12, 09:54
0 238
Фото из архива.
Жительница Малоярославца пожаловалась в полицию: у неё пропал велосипед стоимостью больше 25 тысяч рублей. Она оставила его вечером на лестничной клетке возле своей квартиры, а утром обнаружила, что его нет, рассказали 8 декабря в полиции.

Полицейские быстро выяснили, кто мог это сделать. Под подозрение попал местный 27-летний житель.

Выяснилось, что он зашёл в подъезд через открытую дверь, увидел велосипед без замка и просто выкатил его на улицу. Потом продал прохожему за 2 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет велосипед, чтобы вернуть хозяйке, и проверяет, не причастен ли подозреваемый к другим подобным кражам. Расследование продолжается.

