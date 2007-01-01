Из новых калужских троллейбусов украли 16 жёстких дисков

Задержан 34-летний работник подрядной организации, отвечающей за техническое обслуживание городского транспорта, сообщили 8 декабря в полиции.

Ущерб оценивается в два миллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемый имел постоянный доступ к новым троллейбусам и во время их осмотров похищал оборудование. Потом он выносил жёсткие диски под одеждой, сдавал их в комиссионные магазины или продавал.

На данный момент местонахождение 12 похищенных жёстких дисков удалось установить.

Задержанному жителю Дзержинского района грозит до 10 лет колонии, рассказали в УМВД по Калужской области.