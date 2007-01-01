В Калужской области жертве мошенников вернут более 3,2 миллиона рублей
В понедельник, 8 декабря, прокуратура Мосальского района сообщила о рассмотрении обращения местного жителя после обмана мошенниками.
По словам прокуратуры, мужчина перевёл злоумышленникам 2,6 миллиона рублей за автомобиль, который так и не получил.
— Неизвестные лица через мессенджер убедили мужчину заключить договор на покупку машины. После перевода денег продавец исчез, транспортное средство покупателю не доставили, - рассказала в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования удалось установить владельца банковского счёта, на который поступили средства.
Суд поставил взыскать деньги с процентами за пользование в размере 3,2 миллиона рублей.
Прокуратура взяла исполнение решения суда на контроль.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь