В Боровске 20-летняя девушка втянула подростка в угон машины

Следователи завели уголовное дело на 20-летнюю жительницу Боровска. Её подозревают в том, что она уговорила 16-летнюю знакомую участвовать в угоне автомобиля.

По версии следствия, молодая женщина хотела отомстить своему знакомому и решила украсть его машину. Чтобы получить ключи, она убедила 16-летнюю девушку - также знакомую хозяина авто - тайно их взять. Вместе с двумя мужчинами они забрали машину из Боровска и оставили её в деревне Комлево.

Все четверо уже проходят обвиняемыми по делу об угоне. Но дополнительно на 20-летнюю завели отдельное дело - за вовлечение несовершеннолетней в тяжкое преступление. Сейчас следователи собирают доказательства по обоим эпизодам - дела объединили в одно производство, сообщили 5 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области.