Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области осудили двух мужчин за угон автомобиля и кражу имущества
Криминал

В Калужской области осудили двух мужчин за угон автомобиля и кражу имущества

Евгения Родионова
05.12, 13:00
0 282
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 5 декабря, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении районным судом приговора двум мужчинам - 28-летнему жителю Воронежской области и 21-летнему местному жителю.

По словам прокуратуры, обоих признали виновными в угоне автомобиля, краже имущества из него. Также 28-летнего признали виновным ещё в поджоге.

— В ноябре 2024 года нетрезвые молодые люди в деревне Родня незаконно сели в автомобиль, завели его и уехали. Они ехали, пока в машине не кончился бензин, после чего похитили из салона самые ценные вещи. Чтобы скрыть следы преступления, один из злоумышленников поджёг угнанный автомобиль. Машина полностью сгорела, а её владельцу был нанесён значительный материальный ущерб, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы: 28-летнему пять лет колонии строгого режима, 21-летнему- три года и десять месяцев колонии общего режима.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImM4bG1JdlNLaUhocjMyc1VJV0ZCT3c9PSIsInZhbHVlIjoibk92UzZlV1BieGxJTDJEOTdNcVk1am9QdWhVQlVYcUI4dDVtMEVZWE1zZnk3Z0poakFMbldqNHk0Q3pqQk5LRFduN2xDRTNrU0JiWFNPdHdXZ0p2cWN6aTBZa2Z4TGtjeTI2YXorSVJNVHRRcFA5ZWpyNHVpVmxXMmtqenprQmdOWVh1ek4ycXhSYnFaSG1pUnZNQ1I3ZnlxQnhNd3F0dnJLQkcvVkl6enBONE1BN0tjZUI1Q3Zjb1dQUWZTbXBRUENUS0hOcU1WbWdaWUMvQ2Z3WUdjZUlXTlZ4RFo5Q1JHM29RNEoyUVpJOHlwMWJvYXkyUWtpd0puejNxcXpJWEtabEtkaWtWb2U1Ty9FemxOdG1oRGpkcGN3eWk1ZVdqSy9EL3BCN244b05VR0MrNlI1VHR2dWhGR05KZW9YWmwwbEs0YkhabE5VMjk1dXdBZ0svdzVyQUNFazZHNHRya1RMejMva1lnTG13OFZXVVJ5dGJmN1Q2ajRiM2RBcTZBRVluWkhZTE5jaWRIMWtIYm9RWnQ5NmQ1dnAzcGlBeG5SVjhZMVNteXg0aVNaby9GOUoycDVRczVkN1p4bWhMNiIsIm1hYyI6IjY3ZDQ0ZWRiNDk4ODgxYzcwYjhjMWQ4MzJhMTIzYmQ1MDAyODAzMjc3ZGZmOWRiMmI3ZDhjODQ5YjRlZDg4YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFQWmZscFJFcVcvQ1VvYWM0MVJmdGc9PSIsInZhbHVlIjoiZFF4bTcrVGNFM0dtN2JaMjVYdzhWdTlOKy9xTEpydG9VUTFZRHBpdE5yUkt2OVlzcjRPSytCSzhpcnhuSDYySkEyWlZxTlVFU2F3TGx0SlNtV1hacCtqNGt1Z0ZyZFdYcVNyNXlmckZBRDBZNmxoWGRkSXU4aDRGcjJaQW1DVU04Qk1yRGFqbDUyM2ZVcmxtcHo4SzZ6UTFiZC81ak15MEJjNEw4bmF3QitDYWl4cWhoVTVpclNsK1h0YWFZa3lkK3J6WjRYWUlkVUlKZlIvUUk4MXVRZEYxa2xYS1dVdkJQSVYzNXJvTFhXamwwa3k0YU1uVHh4MXo2MDRMTzl4R2RhK2lzTngvakh6VlV1MU5RNUNEVVpuYUp6VktXOEYxM0dXQkw0RFE1bTFUYU1oL0JjME5YSVZSYmJKUkFNck0xbnZmKzZ4Wld0a2N4UEkyeDBFd3JnUU5nVjZvMHFXWUgraHRoWEFpMjFGTkRhQlo3Z0k1TGU5ejltSEd5d285UC9VcGlYS1VicDNLUHJFbm0zY2lpZjR2aWdjOWVZRWI2Vk00NFBLMkUxUUYzcHhZeEJZNDhodk8wUjRGZS82R083cno2S3pFcStJNFVERldydUtHR2NFeTVlNHcwRVZZd212bGVJMEVudzZkSFVGdGErdDFwR0VTd1dJQmVPOVBsVStNYmdmekpKUlk0RFhDKzFReFc4bWJGUnhuQzJtTjNOYjNKMHZqQzZkTTFlWTRKbWt1aHROTWlXWDhFZ0pBWUNjMG5TdDZLdThrTk5yTVNYYUZtUkxXem5GTWFDTUtQYnZNYVpJOFhNR0M0akg3d29GRWFKT3FHVmkzZ2ZsTCIsIm1hYyI6IjQ4MzBlMDA3ZWNjMTg4MDk0MzkyNzVkNzBiZjRlYjM0MDVjMDc5OTNkNTcxZDcxZmRiNjliNGY3MmM5ZGU5NDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+