В Калужской области осудили двух мужчин за угон автомобиля и кражу имущества

В пятницу, 5 декабря, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении районным судом приговора двум мужчинам - 28-летнему жителю Воронежской области и 21-летнему местному жителю.

По словам прокуратуры, обоих признали виновными в угоне автомобиля, краже имущества из него. Также 28-летнего признали виновным ещё в поджоге.

— В ноябре 2024 года нетрезвые молодые люди в деревне Родня незаконно сели в автомобиль, завели его и уехали. Они ехали, пока в машине не кончился бензин, после чего похитили из салона самые ценные вещи. Чтобы скрыть следы преступления, один из злоумышленников поджёг угнанный автомобиль. Машина полностью сгорела, а её владельцу был нанесён значительный материальный ущерб, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы: 28-летнему пять лет колонии строгого режима, 21-летнему- три года и десять месяцев колонии общего режима.