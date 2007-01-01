Афиша Обнинск
Криминал В Калуге поймали вора, укравшего больше 300 тысяч рублей из магазинов
Криминал

В Калуге поймали вора, укравшего больше 300 тысяч рублей из магазинов

Дмитрий Ивьев
05.12, 11:58
Полиция Калуги задержала 53-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из торговых точек. Ранее он уже был судим, рассказали 5 декабря в региональном УМВД.

По данным расследования, в ноябре 2025 года мужчина проникал в подсобные помещения магазинов и крал деньги и имущество. В одном из случаев он зашёл в служебную комнату, увидел чужую сумку, достал из неё кошелёк с деньгами, а затем обнаружил в ящике тумбочки крупную сумму наличных и тоже забрал её. Только в этом эпизоде ущерб составил 240 тысяч рублей.

Всего удалось установить причастность задержанного как минимум к четырём кражам. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Вора уже поместили под стражу. Следователи продолжают проверять его на возможную связь с другими подобными преступлениями. Возбуждены уголовные дела.

