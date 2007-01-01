Калужанин воровал вещи из пустых домов

Полиция задержала 40-летнего мужчину, который подозревается в кражах из частных домов в Малоярославецком районе. Ранее он уже был судим, сообщили 5 декабря в УМВД.

Две местные жительницы обратились в полицию: пока их не было дома, неизвестный проник в их дачи и унёс электроинструменты и другое имущество. Общий ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Вскоре оперативники вычислили подозреваемого. Как оказалось, он специально бродил ночью по СНТ в поисках участков, где никого нет. Перелезал через забор, забирался в дома и крал всё, что можно продать. Похищенное сразу сбывал.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим подобным кражам, а полиция пытается найти и вернуть украденное владельцам. Ему грозит до 6 лет колонии.