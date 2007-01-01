Афиша Обнинск
В Калуге виновник смертельного ДТП получил 6 лет колонии
Криминал

В Калуге виновник смертельного ДТП получил 6 лет колонии

Евгения Родионова
04.12, 22:01
В четверг, 4 декабря, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о рассмотрении Калужским районным судом уголовного дела по смертельному ДТП.

По словам пресс-службы судов, в результате ДТП погиб молодой человек.

— В апреле мужчина управлял автомобилем. На одном из поворотов в Калуге он не справился с управлением. Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в опору линии электропередач. Водитель не вызвал скорую и полицию и сбежал с места происшествия. Один из его пассажиров, молодой человек, скончался в больнице спустя несколько дней. Второму пассажиру были причинен тяжкий вред здоровью - пояснили в объединённой пресс-службе судов.

Виновник сам явился в полицию и полностью признал вину. Он также выплатил родственникам погибшего более 1,3 миллиона рублей и пострадавшему пассажиру 269 тысяч рублей в качестве компенсации.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении.

