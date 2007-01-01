Задержан 21-летний курьер мошенников, который обманул калужанку

Полиция поймала молодого человека, участвовавшего в телефонном мошенничестве. Ему 21 год.

Всё началось с того, что в полицию обратилась 68-летняя женщина из Дзержинского района. Ей позвонил незнакомец, представился сотрудником сотового оператора и сказал, что нужно «продлить» действие её сим-карты. Пенсионерка поверила и назвала свои личные данные. Потом ей тут же позвонил другой человек - якобы полицейский.

Он убедил женщину, что её деньги в опасности, и предложил временно передать их на хранение. Женщина спрятала свои сбережения в вещи, упаковала в пакет и отдала таксисту по инструкции мошенников.

Когда звонки прекратились, женщина поняла, что её обманули, и сразу обратилась в полицию.

Оперативники быстро нашли машину такси, по которой определили, кому водитель передал пакет. Им оказался 21-летний парень, которого задержали в Москве и привезли в Дзержинский район для допроса.

Выяснилось, что молодой человек искал подработку в интернете. Работодатель предложил ему простую схему: получать пакеты от таксистов, вынимать из них деньги и переводить их на указанные счёта. За это он получал часть суммы - в этот раз оставил себе 10 000 рублей, а вещи выбросил. Он не задумался, что участвует в преступлении.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой в крупном размере». Парня арестовали. Полиция продолжает искать других участников этой схемы, рассказали 4 декабря в УМВД.