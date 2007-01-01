В Калужской области пенсионерка стала жертвой мошенников
В четверг, 4 декабря, прокуратура Юхновского района сообщила о проведении проверки по обращению 71-летней местной жительницы.
По словам ведомства, женщина стала жертвой мошенников.
— В апреле 2024 года пожилая женщина под влиянием обмана со стороны телефонных мошенников оформила кредитный договор на сумму 300 тысяч рублей и перевела полученные деньги на указанный ими счёт, - уточнили в прокуратуре.
Суд признал кредитный договор недействительным. Задолженность аннулирована.
