Криминал В Калужской области пенсионерка стала жертвой мошенников
Криминал

В Калужской области пенсионерка стала жертвой мошенников

Евгения Родионова
04.12, 11:12
В четверг, 4 декабря, прокуратура Юхновского района сообщила о проведении проверки по обращению 71-летней местной жительницы.

По словам ведомства, женщина стала жертвой мошенников.

— В апреле 2024 года пожилая женщина под влиянием обмана со стороны телефонных мошенников оформила кредитный договор на сумму 300 тысяч рублей и перевела полученные деньги на указанный ими счёт, - уточнили в прокуратуре.

Суд признал кредитный договор недействительным. Задолженность аннулирована.

