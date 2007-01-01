Афиша Обнинск
Калужанина будут судить за государственную измену
Криминал

Калужанина будут судить за государственную измену

Евгения Родионова
04.12, 09:38
В четверг, 4 декабря, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 38-летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, он обвиняется за государственную измену.

— По версии следствия, мужчина в 2023 году вступил в контакт с представителями иностранного государства. По заданию он снимал на камеру расположение специальной военной техники Министерства обороны России на территории Калужской области. С помощью специальной программы он определял географические координаты объектов и отправлял со своими текстовыми комментариями для дальнейшего использования против безопасности государства, - пояснили в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу.

