В Калуге поймали мужчину, укравшего деньги из банкомата на заправке

Жительница Калуги сообщила в полицию, что у неё пропали 7 500 рублей. Как выяснилось, она сняла деньги в терминале на автозаправке, но случайно оставила их в купюроприёмнике и ушла.

32-летний местный житель, который стоял за ней в очереди, заметил оставленные купюры, дождался, пока женщина уйдёт, и забрал деньги себе.

Полицейские нашли подозреваемого. Он признал, что взял чужие деньги, объяснив это «удачной находкой».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине запретили выезжать из города до окончания расследования. Украденные деньги изъяты и скоро вернутся хозяйке.

Если вину подтвердят, калужанину грозит до пяти лет колонии, сообщили в полиции.