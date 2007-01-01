Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области 19-летний парень отдал мошенникам 8,7 миллиона рублей
Новость дня Криминал

В Калужской области 19-летний парень отдал мошенникам 8,7 миллиона рублей

Евгения Родионова
03.12, 08:59
1 852
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 2 декабря, прокуратура Малоярославецкого района сообщила об избрании районным судом меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух фигурантов уголовного дела.

Их подозревают в том, что они обманом убедили 19-летнего юношу передать курьеру 8,7 миллиона рублей.

— По предварительным данным, неизвестные позвонили молодому человеку и заявили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали. Поддавшись на уговоры, он собрал дома крупную сумму денег - 8 миллионов 750 тысяч рублей и отдал их приехавшему курьеру, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемых под стражу. Расследование взято на особый контроль районной прокуратуры.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
37%
0%
13%
0%
37%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFuTnJkWXJKdUlUckhYeFVEYk5IUEE9PSIsInZhbHVlIjoiaTlOTGVEQngzUnJjUzVyU0NvY2FxZFUrR21SK3h2QlI2b3hqZTRKbTFIckhJUlZ0UnFwN3ptbTA1TVlaZVZxYlU1ZVZtN0hpemdzdE44N2xuRzJTUkRRT28vT2NPMUxOczNKWEdsQzlkK000Tmw3OU9sWTNZdXZsU2V0Yk44dUJNMEZLd1dRcHpwUnozeVB5SUExamFSRkNTRmhieDQ2VjVKTUxBSmxNSUlncW5RRkFSTURZMENUcS9XQkVid1hyc2NGaWpJWGhjZEg3Q2x4RHpsSTNZazdvRTRNNFRmWkxYQWt6OGYzRVZoNFFPM0c2ZEJNYmdHdktMZ0pySUtIU3BIZHVYMzNRMEY3MGtubWcyMEF3cS9vRWJtcmloYWMvb2FUMFRQYXhaeXcyOFN4NFhGaG1ybWxOWENnbGh0ZmFsMWhSb3NvZVRiL1ZUK04xUzdIL0ROei8wNS9qZzY2NXFNbWNyeFdoakZ6K1NnRDlZZ09SK2N0NXljZlk1Rk5YV21sbGFBS2V2b3NiN1JNLzlvOTM4TFRGZGM2dXdUYWZLZGFMTy9MTGNmT0w3amxIOWdFdDJrRWlOcTAzR0ljbyIsIm1hYyI6ImIzYmZlYzMxNzZhNzRmZTlhY2FiYjBhM2Q2Nzg4OTJkNWM3ZDczZjVhODMyMzE2NzZiMTAxMGJiNmNjYmQxYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InltV1pqdkkvUHcxVWdPS2xsUnFjQUE9PSIsInZhbHVlIjoiMTAvcFV0MTFwdFZ2bkx4V29iblc2YzBCdXZ4Z0plRFNVUmNvMHV2MjdGMlk1N3Q4WTJoS1BIZjEwdnNrQUlPV05ocnRzNXBRbEE0cmllRFNZQVFHYXZ0VTB4UlJEcXVyTjBtdmZCWnEraVdEMVVoeGxvZm8vODF6U1RTMm52bFJ2aENObE5mb1FOVlNtMHZvUjM0TTJyM2dFZ0REZHVrSHVTYU9uYlVxV2ZWWXlrUGF2UUlrUUgrTkhaZFk1SHBEN01BbFgzU2UzcWx5dFcyWjFySWYzUVVXZVJLYW96S0MxdXYzTzhRendVUXhmMGltQzdVM2hWY3pidGxHT0RHZjI0dlMwWlh1S1FPSzBBVDcrWGZDTnZCVW1Qc0JROVBqZk9qSE5oNnhxaEhrOUlNclRjcGRWTDcyVXlzUHM0ZEF1TUhIRzN4dDFidDlUaFk4M2JKL1BzakNVWkJ6VEIrSGdaZ21OZjNKcHMvVU1yZ0JhbFdmZVo5NXRoOExaclBLUUthbm1GS0JDSEFJcXBDeVdzR1pXVThDRlRlM1JmVkUxVjNaTEhBVnpaZVZCV0ExeHhJbnoySmhXWWZGNmpzUTRZOVNMRy9jZXV1dldZWVRzSmRUYUNFZS96Z1hnd1FFR2tpZnFCc3R2TW8xVmg4VG9wV1hqTkVPSWp1RStuRVJFUzNjNU42Ty9sNk5UMkZMTHV5SnFhQWQ4VUV0Zk5ibkMvblp3NWxOTi8vVUs2bWlXTWFOQm1SYTdEUko0VjVjL1pTZTVwZGQ2cWpjTzlnb2tGYW1uTXVVRHdBU1FrQUo5Y1F1dDFGUVZCdWpTb0krQzdYam5mUTFYOUg1Tm1VQSIsIm1hYyI6IjA5Y2ZhNGMyYTkxYzdkZjc2NWMxMGQ0ZjY4M2Y5MzA0Mzc4OWRlNTMxOWFjZjI2ZmE3NTM1MDc5NzZmMzJkOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+