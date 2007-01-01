В Калужской области 19-летний парень отдал мошенникам 8,7 миллиона рублей

Во вторник, 2 декабря, прокуратура Малоярославецкого района сообщила об избрании районным судом меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух фигурантов уголовного дела.

Их подозревают в том, что они обманом убедили 19-летнего юношу передать курьеру 8,7 миллиона рублей.

— По предварительным данным, неизвестные позвонили молодому человеку и заявили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали. Поддавшись на уговоры, он собрал дома крупную сумму денег - 8 миллионов 750 тысяч рублей и отдал их приехавшему курьеру, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемых под стражу. Расследование взято на особый контроль районной прокуратуры.