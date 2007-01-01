В Калужской области осудили подрядчика за мошенничество при ремонте памятника ВОВ

Во вторник, 2 декабря, прокуратура Козельского района сообщила о вынесения обвинительного приговора в отношении руководителя подрядной организации.

По словам прокуратуры, он виновен в хищении бюджетных денежных средств при ремонте обелиска погибшим в Великой Отечественной войне.

— В суде установлено, что муниципальным заказчиком с подрядной организацией заключен контракт на выполнение ремонта обелиска погибшим в Великой Отечественной войне сотрудникам одного из заводов Козельска. Подсудимый скрыл от муниципального заказчика факты невыполнения отдельных видов работ, а также не применил в ходе ремонта необходимые по условиям контракта материалы. Причиненный ущерб составил более 250 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде одного года принудительных работ.