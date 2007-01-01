В Калуге поймали мужчину с наркотиками

Во время патрулирования в Калуге полицейские заметили мужчину, выходившего из лесополосы. Он нервничал, часто оглядывался и вёл себя подозрительно. Когда его остановили, он не смог объяснить, почему так себя ведёт, а документов при себе не оказалось, рассказали 2 декабря в УМВД.

Мужчину доставили в отдел полиции, где установили его личность - это оказался 38-летний местный житель. При личном досмотре у него нашли пакетик с веществом, которое позже экспертиза определила как наркотик эфедрон - около 1,9 грамма. Сам калужанин пояснил, что хранил его для личного употребления.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков». Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде - он не может покидать город до завершения расследования.

Если его вину подтвердят, мужчине грозит до трёх лет колонии.