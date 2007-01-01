В Калужской области задержали мужчину, укравшего у друга 30 тысяч рублей и валюту

В полицию Малоярославецкого района обратился местный житель: он сообщил, что у него пропали 30 тысяч рублей и иностранная валюта.

По его словам, накануне он встретил на улице знакомого и пригласил его к себе домой. А на следующий день обнаружил пропажу денег.

Полицейские нашли подозреваемого - им оказался 48-летний местный житель с судимостью - и доставили его в отдел.

Мужчина признался: пока был в гостях, увидел сумку хозяина, заглянул в неё и обнаружил 300 иностранных банкнот - взял их себе. Затем зашёл в другую комнату, проверил карманы спортивных брюк и нашёл там ещё 30 тысяч рублей - их тоже положил к себе в карман. После этого вернулся к хозяину, немного посидел и ушёл.

Все украденные деньги он уже потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается. Если вину докажут, мужчине грозит до пяти лет колонии.