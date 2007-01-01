В Калужской области сотрудника колонии будут судить за получение взятки

Во вторник, 2 декабря, прокуратура Медынского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии.

По словам прокуратуры, он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

— Как установило следствие, в период с 2024 по апрель 2025 года сотрудник во время обысков изымал у заключённых мобильные телефоны, а затем за деньги передавал их другим осуждённым. За год было передано не менее семи устройств, - пояснили в ведомстве.

За преступление мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.