Главная Новости Криминал В Калужской области сотрудника колонии будут судить за получение взятки
Криминал

В Калужской области сотрудника колонии будут судить за получение взятки

Евгения Родионова
02.12, 15:44
1 373
Во вторник, 2 декабря, прокуратура Медынского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела безопасности исправительной колонии.

По словам прокуратуры, он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

— Как установило следствие, в период с 2024 по апрель 2025 года сотрудник во время обысков изымал у заключённых мобильные телефоны, а затем за деньги передавал их другим осуждённым. За год было передано не менее семи устройств, - пояснили в ведомстве.

За преступление мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

