В Калуге руководителей охранных фирм осудили за кражу трёх миллионов

В понедельник, 1 декабря, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о рассмотрении Калужским районным судом уголовного дела о хищении бюджетных средств при организации охраны городских парков.

По словам пресс-службы, генеральный директор и руководитель частного охранного предприятия виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

— В 2022 году мужчины заключили с муниципальным учреждением контракт на охрану объектов на сумму около трёх миллионов рублей. При этом они заранее знали, что их организация не сможет обеспечить необходимое количество постов и охранять парки в полном объеме. Чтобы создать видимость работы, они привлекали сотрудников других частных охранных предприятий и отправляли заказчику фиктивные отчёты. Таким способом они похитили почти всю сумму контракта, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Один из фигурантов частично признал вину, второй свою причастность отрицал.

Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Одному из них назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, а второму два года и шесть месяцев.