Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге арестовали мужчину по подозрению в избиении знакомого до смерти
Криминал

В Калуге арестовали мужчину по подозрению в избиении знакомого до смерти

Евгения Родионова
01.12, 17:16
0 490
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 1 декабря, прокуратура города Калуги сообщила о заключении под стражу 38-летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, его обвиняют в избиении 45-летнего знакомого до смерти.

— Установлено, что 28 ноября в комнате общежития по улице Плеханова был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. В суд представлены материалы, подтверждающие причастность 38-летнего мужчины в совершении преступления, - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlGRXNYcmsyUEd6SkZMb3hYQTk1UkE9PSIsInZhbHVlIjoiVjBzRXNLRDE1RVZNcEw1eG5oVENOMG9obmxqdTNZL2JSMGN5NlNUSG9hK2c0YXpxRmxkWjVGSlprZFc4OXFJRUdUem16L3ZUNUZmVU1PakVyMitvL0RWdTd3dWx6SFBldElRWUFXVUsvQ2U5NlZjcmpVZE9iUnRHL2xaR3hCQ1VLMFhPOWVTaUgvRytqRkJoNldHZVlXL1dFRFhaWC92UkpwRlBqZ0l1bUxObDdXWTgvMEV0WEg3RS9KMHl3anpFOG55YTBLSkxqaHJVWHEwVHljNmJ6RzkzeTkvTFplWjdrV0NtTCsvMDRKYjJnTEN6OFMvbXhCUFFpR040OE9NckFraThOVEplSkZKWnFnZkU3YXVGUk5EK1B3RG16VUVMRDFIcmxBWm9ocUgyU1RLWFp0dldOa0xpWTdJaG5CTjVsWm9QQjdMVGxGbCtKTTEzckpaOE5rUTFtcUhTZi9ocWZLejNORG5qdC9rQW9xNlcwY2pOdTQ1b2MzekN0cjFqNEpYa0w5bU5xR2JqUWFBdnhRazJkME1UVi8yS2NMWU53b3ZDVWNGZTVycHJmbWV1bTJuL2xwSG00WldYbC9ISiIsIm1hYyI6Ijc5ZTQwZjJhZmFlOTM3NTBlNjc5MDY4NWRlMTNmODI5ZmEyZWUzYmM2MzJiNDk0NmU2N2JjNmY2YmY2NzQ3MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlgyQU9FcGJZRXNNQnBmL0lIb2tJS2c9PSIsInZhbHVlIjoidTlYdUdXbGZjSTVhMFF0T0FubnhJcVlwSWJ6c2UySE1jcnRlejZrdnFDQ3RGTFVVS3U4TUdpYlhzQUdzQlZHSnRYQ1BGZEFYVnNZVkdaOFF2cmpUU0V4OG5NdXk5OGJTdEFlYnFOS2xwZjNoSU1sYUtiZ3lqdUhXQ0ZqNFYxdUYrZGF3YjRkTlJIVmZFekJiQmxEYjN5c3pKVUFwblVBQTZkajZ2S0l4QU9UUTdNbWtKbUhuc09HT3pTb2ZSZk9FM0J3OEZnL3I1cFA4cVFHNG42N2c2TlR4MGo3MG5hMWN1c1BwaVdaS2R2eWw4TXp5QkJybUlXM0NMVnl1S2dpTHBjQldrQ1FzaDJNTG1NdmRkNHdmUlZCaGJjSGJnTmJ2eSs2bkJheXdVRmd4elROMHJrZmJDYUorWWhlTnFvOEF5VjhFdmp4dWlCc0M4Z3BTeVZCTXZDRHBSR2JaaEZQR1hzSkRFMVVHdjR2dFFIRmR2aEJPL3U3cVhOUlcvbHdDZXB0ZGgzN0c2ZlFDeUU4Ym5jSDFETk93UlBDb0hjMFE3NjMyWlZtaklkK2hmUHByQjhGZnFOdHV5UWVwWk9uQTl2TXNoZkhETUI5cERZeXZaQmtlVHh0SCtzamRlRDZFT3Njc0l4WWdyMzdkNE5aL0ZUeWdGTllzcXhOdEI4VElSVmRENlREUW4zeFNDeEdlZ1hDRTBZZjAyazdxSlpEc0hFTElSMXVJOVVmaURlcS9mVEFPbFN2YzhyRDcvdTNNWFU1c2JzSTJZRTlock9kVzBtSTZjN1NLdk5oOE1CUFJDcDByTkN5NCszblhHV2xOS1pIQmE2SFpCSlpmemFXViIsIm1hYyI6ImExMWZkOGUzNjljNjYyODJlM2IxMDVmMGY2MGJhYjdjMzFkMDQzMTc5ZmRiYmJhYTM1M2Q1OTZlZWJkZmNiMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+