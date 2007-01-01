В Калуге арестовали мужчину по подозрению в избиении знакомого до смерти
В понедельник, 1 декабря, прокуратура города Калуги сообщила о заключении под стражу 38-летнего местного жителя.
По словам прокуратуры, его обвиняют в избиении 45-летнего знакомого до смерти.
— Установлено, что 28 ноября в комнате общежития по улице Плеханова был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. В суд представлены материалы, подтверждающие причастность 38-летнего мужчины в совершении преступления, - пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
