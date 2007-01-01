Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге суд отказал в досрочном освобождении осуждённому за убийство
Криминал

В Калуге суд отказал в досрочном освобождении осуждённому за убийство

Евгения Родионова
01.12, 15:15
0 297
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 1 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о рассмотрении судом ходатайства 62-летнего осуждённого об условно-досрочном освобождении.

По словам прокуратуры, мужчина отбывает срок за убийство своего знакомого.

— Как установил суд, в июле 2019 года в Людиновском районе во время совместного распития спиртного между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе драки осуждённый нанёс своему знакомому несколько ударов ножом в грудь, от которых тот скончался на месте, - пояснили в ведомстве.

В ноябре 2019 года суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Отбыв часть срока он попросил об условно-досрочном освобождении.

Суд оставил приговор без изменений.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpvVVlJc2dnTEx1dDlncktINGhoM2c9PSIsInZhbHVlIjoiNFBTU1hROWZTS0c2eW9wUWFHaEk2L2FsSkZkR0JLUDVXNmpjb0pTVjd1eUVhUHFXdEw1bmp6TFdiZUNnVVNIbXJKN01VVzUrRm5Za0grUkE5ckdHNVFNUitHMHhEQ1IzQ21PaS9ZQlV6aWpja0Z3WVV4VVF2RHloVlptNmt3K2p0TDMyWjRndjdScXMxYzJrOVE0SWZoL2pFNHFBUUdXTytSV25nSHZXaHlZN0VwL0FmMUp0aVdRY1g5ZjRrTkV4cVVhQ21IYXhIMzQ1UWNLbGljRk0wbjNTN0NPZ1FrNUtjQ24rRlcxT0xPdzFjOGlMWTNjaDFtSVNtR2piL3FONEZzRDZIYXVUUG93dXFNVWVWMjAxTnhiYy9hd0hyOU1icVp6UHZMK2dnSVVYRFcrSTRmMjFheTZVd2ZqTXdZc0R1WThmc2Fpa1Fwa2tMSWZkNVhGWGpNMUpKTGVtaTRkZW1Cd3VuTmpPWjhMNFIrR0hRMVNFcVpGelp0bkdVcHNnUU00QW1kWGZWTzNMR1ltVVRQUHZkbW0vVkFSQVo5a1ZTdDdmODFidkh5S1NhWWhNekpmb0pIbHJHL2c4Qm5aSiIsIm1hYyI6ImQ3NDBmMjkzZDZiMDE5YTEwYmE3NDg4MGJhNDllMTYwNzViMTJlNDVkYzg3ZjA5MmNjZjQwNTIyNDIwNDhhMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iit0WlRSNEpybDFCWXprUEU2aXIyQ2c9PSIsInZhbHVlIjoicjBsL3FEY0Q3WGtwYUpoZHhEZk1aNW5PaG9jaTVrbGpISVFGN2hkOFNUQ2w4RnF1Z3dvdEltTWNMeGpPQXExUUpXaE1DbmJ5Q0FZeVJUYkl2UGxKd3NxQ29LcHV5MDlVSVBFU1FZd29ud1N2WTFEeUIzb3VJU0FoYnZrVzZUVlBEZTZnNWkyN29vUUE2bWhvRklEY1h1Y1RIZTFkZTBvQmt3K0hXaUJMaWwvNFVWOVYxMjZaeFZORnZGYUg2MjRKVW1pSEJFelRxWDAzNzdCenBYcjRaVE9mSEZlNXBEUGN6RWlST1cwcXU5S0d2dlFFMCtJUk9BUTlpbXQ3bFlYRjlXR1FjWEhjQkNPQ3c4T0R5amlTeTVRYmErdmFNL2RsWEhMSmV0T212bGtyTFpKa1piSDMxUDM5V3ZVckdweHZFbTg5cnBOR0pZZW1nOC94cnF4dFBXL3BONmVsNW9VbjBCZG1sWm1MckpsVk5xNEc3a2MzYThVRGVDT29mcjJzcGxCYjlTd252b0dlOWYzbjJCZ3ZVWENhUkdMeEFBQlExWG1qaFZSdE5iME9seWJjeTFLWm10ZENEK3J2VC9QR3RPOUlPNjA4YWg5ZWtaSEM1ZENPWm9lRFRpRUIxc1k5SXRZc2cvYUFVdzNHdjRVdUl4eVRMNHpobXJRY3dmb0RhQ000NDFzNzNWUUhobVVBSjRZUkNYN1JLUFltSnR2Tnovb0k5d25PSFk5YmlOYUpPdjVEVGptMm9VL2trZjZDMkhHOXFQM08wTVNyQ2RNdi9SYisyV0tNQlRCcDJjd0lEdUJBSWM2WHVwT2pTNGJtejdveTVSRjJMRVVlbE14cyIsIm1hYyI6IjZkZjJkOWY4NmExOWJiNjk4N2VkODA0YmM4YTQwNDgzYzIyNTljMjBkOGY5MmM1YzI2NTRmNjk2MTk2NDM5N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+