В Калуге суд отказал в досрочном освобождении осуждённому за убийство

В понедельник, 1 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о рассмотрении судом ходатайства 62-летнего осуждённого об условно-досрочном освобождении.

По словам прокуратуры, мужчина отбывает срок за убийство своего знакомого.

— Как установил суд, в июле 2019 года в Людиновском районе во время совместного распития спиртного между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе драки осуждённый нанёс своему знакомому несколько ударов ножом в грудь, от которых тот скончался на месте, - пояснили в ведомстве.

В ноябре 2019 года суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Отбыв часть срока он попросил об условно-досрочном освобождении.

Суд оставил приговор без изменений.