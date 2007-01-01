В Калуге две женщины обокрали магазин с помощью маникюрных ножниц

Владелица магазина пожаловалась в полицию: пропала одежда на сумму больше 14 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер и быстро установили, кто совершил кражу — это две местные жительницы, 36 и 38 лет, сообщили 1 декабря в Управлении МВД по Калужской области.

Оказалось, женщины зашли в магазин, выбрали вещи, ушли в примерочную, а там с помощью своих маникюрных ножниц срезали защитные бирки, положили всё в пакет и спокойно вышли, ничего не оплатив.

По этому случаю завели уголовное дело - калужанкам грозит до пяти лет колонии.