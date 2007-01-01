Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге две женщины обокрали магазин с помощью маникюрных ножниц
Криминал

В Калуге две женщины обокрали магазин с помощью маникюрных ножниц

Дмитрий Ивьев
01.12, 11:36
0 296
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Владелица магазина пожаловалась в полицию: пропала одежда на сумму больше 14 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер и быстро установили, кто совершил кражу — это две местные жительницы, 36 и 38 лет, сообщили 1 декабря в Управлении МВД по Калужской области.

Оказалось, женщины зашли в магазин, выбрали вещи, ушли в примерочную, а там с помощью своих маникюрных ножниц срезали защитные бирки, положили всё в пакет и спокойно вышли, ничего не оплатив.

По этому случаю завели уголовное дело - калужанкам грозит до пяти лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1hbzYvZFkrZVRWS1NqTzRoVEpqbmc9PSIsInZhbHVlIjoiRG1FeUFtWnkzVEpXTlZBdFc1aFdEcUlEZEdNQ0ZKR0FhOVhOYVpwT2dCZE9BUW5wUzBTYzRIeC8wSHJ3aUJmL1hRV3JsbHEreDloV1RIZ1dadzJtOGFsc3crSzhhM0l3UDV1YkVZWkt0dldjcW1USHFYSjRrMVVlZUl6QXBud29kRitiWXBKSkRKeGZxckhFYUxjdGE0cTZ1aDBMNFh4elQ4NVNwQVdUWWt3cHNMdWF1VnlScVBhaGlPSDlYclZvYzRRYTliYXQrVGRBb3pmWktPdkhoVm52U28xVXpnLzdHb0hhbXpSeDBMYS9nRTUwMTZDNkpYNHRHRVRnTUZSZnZZV0hqakM4Q1NodXZ3SWpjWmpjYVRMclBYVUFBNHA4WjBFLzlWRENtNFhmNVV0NWUvanZWVGVlQkgyRXBaVUU2T2NSUFR1ZXBac3BYa09IeWlMeXFGMUlxK1d1ZWZoZ2I3bnlpZnhKY2x1TVhQVW12TWVzQktXbldJbmdHMCs4c1p2ZGdjT1B1MFpSU2pCZXFkdWVJcnpFc2VMTDI2S2NsSlBjRDdNdW5vTjlCTzhXYi9BVm1BNGtUblRkMkxQUyIsIm1hYyI6IjY0NjAxOTM5ZDQwNGYxM2NlYTkwM2JiZTA0YjllMmI0NDA1YTdkOGE4NjAzZjFhMGVmZDYxNTAxMjg5NjJmYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhBOEw4ZElMRFFSRFNzektETk5Xemc9PSIsInZhbHVlIjoiNDdndU5ybDZYNXpoRndvemcyd3ZxWDNLa1NxbVZsRko4VktnUHdlMUtLbDNKc1YwM3lNd243V1VKNjA1WEkwMnpBcVFQczdwNVhPeWxTYytwcWNpYU9RSVd5V1V6M3ZMUjg5U0hDK2J3aEFGYzMxMi9aUDZNQXJZRmI4ejBTZkN0TTZpTDZheVZhTHBPR2pJRDU0cDB3VDF4MzZld0M0cUJDZU1hNUluV242ZUFyTlBjQUZXajROZTdnTUJPUXFnYTh4dzNJVmI5YkQrbk0waEFVZGFGVmVpZTRieDhBOS9YSU5rRTFiU0dZaDBqVnV0V0s3WnVDdFl6QjlHTXVQUnFxRkdEU2ZtWU95b2hHTDdWODJpQWtqT3FIRmtKM2NBZWdxZTdZQUR0UTVKRWxGTTZvbTBsOTVvOHd2clRhS2I4YUZuUlZiK3UyZyt4UUtSaGZteXFuY29nVXIybTVKbjZ3SFJxVzZ0RTE4OTUvbjVNRGR3RUhSRDgwei9RaXhhdVBzamQ3TkJXWDZtWDUyNnI2dlBDU3pwRGhkeTB6cWFsam56ZHVQRlRsUHhvUzFad2xSNkJlUEV1K3owbkFCY3pxQnJTcndLYUVxcGpSUi9iL0VPRlRxdkQ2QWcxOUVtcWEvc1pGZzc0VEk0aXh2N2dGWks0NWdXQmdxWmc3N2FUdDJqdjNONXlwa0pUQzlpU24ra3VTenlFM0hwZXFPVHk0UlRyT1E1VnNmWXNNMC91NmRYKzF1bWw4KzhzL2NQMGljbDVGeFVJVitPUUw4LzB3SVZDdnRGUXN4YnRhajlhRklJcmI3QlN5Qm5jK3dsOERWVUcwOVJORDVlYkQxTiIsIm1hYyI6ImFkYTM4ZDgwNTJhMzAxZWI3NTQ1ZGRkMzAyMWFiOTRjMzAyZDA4OTVlNGQ3MjczY2ZhZmFmMzBiNzdiMmVjYjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+