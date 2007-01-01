Афиша Обнинск
В Калужской области у двоих мужчин нашли 140 кустов конопли
В Калужской области у двоих мужчин нашли 140 кустов конопли

Дмитрий Ивьев
28.11, 15:05
Они арендовали нежилое помещение в Тарусском районе и превратили его в «ферму»: установили лампы, вентиляторы и посадили 140 кустов конопли в специальных ёмкостях, рассказали 28 ноября в МВД.

Полиция получила информацию о подозрительной деятельности и провела обыск. Лаборатория подтвердила: из этих растений можно получить более 930 граммов каннабиса. 

По версии следствия, мужчины - 34-летний калужанин и его 37-летний знакомый из Подмосковья - планировали продавать наркотики через тайники в других регионах, чтобы не попадаться на глаза. 

Им уже предъявили обвинение по статье за приготовление к сбыту наркотиков, и обоих поместили под арест. Сейчас также решается вопрос о возбуждении ещё одного дела - за выращивание растений, содержащих наркотики.

