«Бог простит, а я нет»: калужскую семью посадили за нападение на полицейского

Суд вынес приговор мужу и жене из Спас-Деменска, сообщили 28 ноября в региональном управлении Следственного комитета.

В апреле пьяный мужчина и его жена пришли за сыном в школу в деревне Ерши и устроили конфликт с работниками учебного заведения.

- Мужчина и женщина вели себя агрессивно, проявляли грубость, выражали неуважение к окружающим и угрожали физической расправой, - пояснили в СК.

На место приехал участковый. Он потребовал, чтобы супруги отправились с ним в отдел полиции, но те отказались и применили силу. На опубликованных фото, в частности, фигурирует бита с надписью: «Бог простит, а я нет». Участковому пришлось стрелять в воздух.

Мужчину отправили на три с половиной года в колонию общего режима, женщину – на полтора года.