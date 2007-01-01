Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал «Бог простит, а я нет»: калужскую семью посадили за нападение на полицейского
Новость дня Криминал

«Бог простит, а я нет»: калужскую семью посадили за нападение на полицейского

Дмитрий Ивьев
28.11, 14:27
0 937
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Суд вынес приговор мужу и жене из Спас-Деменска, сообщили 28 ноября в региональном управлении Следственного комитета.

В апреле пьяный мужчина и его жена пришли за сыном в школу в деревне Ерши и устроили конфликт с работниками учебного заведения.

- Мужчина и женщина вели себя агрессивно, проявляли грубость, выражали неуважение к окружающим и угрожали физической расправой, - пояснили в СК.

На место приехал участковый. Он потребовал, чтобы супруги отправились с ним в отдел полиции, но те отказались и применили силу. На опубликованных фото, в частности, фигурирует бита с надписью: «Бог простит, а я нет». Участковому пришлось стрелять в воздух.

Мужчину отправили на три с половиной года в колонию общего режима, женщину – на полтора года.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
11 оценили
55%
0%
9%
0%
0%
36%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZ5ZUhTVlcxL25rUHhzYjhLSkROMFE9PSIsInZhbHVlIjoiUlovV3JWY3JCZEdLUGo5czdHamN6Z3pGbDBqMDN1YnNKdU1peDlqaklLQVlEaVppWDZDME1raEtyVFR5eFBqYjhHM1hydDFzY1NCQ0ZFWUFNYzdYVlJQNjNmeDJ5aGt3dGNDNTcyRkNMNkUxb2IzMUJOYmV0ZkducDNFeGNZamhZVWo0bEhHQVhUUWY0MjZTRWFJVmgwRzVTWU8rV001cmFVTDRoVzY4QWJvVkpkMEdEZ2k2ejRqV2Z3Q1pFdG1WcmowbGx4NFRuV05vbkFYM0FvejF4TWF6U3lDbTUwL09ONDVQd2RFcFMrdnliWStOdUl6bzBadWo0T2JqdkFKOXZFZ3JYNHgyRmtaZm1XMklNa01XZUVpMXFGbUpQSjR4cERXVk5PSG9kcHN6cEcvTEJUeEwxd1RmbGxpa3FoL1pZOCtNSDRYS01DQm5aMm5tVzJjTHNzTzJKWnE2NmVwQ0IwUy9tcW1wbHE1Y2YzYVJXbVVXU29STnY3VXdqL0EzZmRub3B4T1RtdDMrM3NmREJjbWZrVkZTMjhtMVlZUm1waEpNeUpWcjRsamxQUDNXNG5pLzd3T3k2QW1CeWtQSCIsIm1hYyI6IjkyZmFkM2IwMmM5MWEwYWFlYzYzZGRlZThhYWZmZDFlYzc4ODBjMTdjMWQ2ZDA0ZjdiNTRiNmYxMWEzMTI5ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhWYTJIMFVYVHZPRkE4amV6ZVZVc0E9PSIsInZhbHVlIjoiVSs4REN1Z0VaT1BZRnovdVdXL0VGUXhuZzcrcHhIbGJ3enZkd3pWRUhISXk0akJneHJoNmR4MVVGK1pEczZFbXYyK0ZUaEVwLy9KQlEwNG82YU9vMG82aHV6WkJOS1NIcW9qWTAvR21ucEFVM3pRaDAvRHVxQ0s5NXBPU1VvdjUyYmhmTmt0aTRLMTB5Z3Zmb2RESFpJUHFTYXJDTVdWOWk5NzdHUFhYQW1raUFrSGp5NnJhZ0RuQVlhZ3VOM2xtTjd2U0Y0dXVZU0ZTTEs1cDJUOHdoQzZrdndMOFQ2d2pKbm96K3JvUEpKU3Z1Z2w2RXB2WU5Hb29PWTZaNmkyYXAvcCsvTnorVVlzeVhNeFVWYXhUZGlxdlVaMHB3dlM2UmQyYkVUbmxCejRza1VBYjJpc3ptMU9MSHhhZ1JHKzBBVFpPMEdZT0N5WUhhdE1qb3AxV2dadWJheUdZMElBVE9jcDBUUTdHeUZSYlp1QWw3R1hJSUJoMEdwbjZpQXZBSmdzWW9JRDRtMlpDLy9qZEVRZzJtTGo2eFp0c3RCNStBVnJFWXV1Mng0TDNZQURiTXVRMkY2UzNxUEtKSlpLSDhoVmgrY2U2RE9rdXR1Z0Y3eWdwbkt0RHFSbExqN1hKWi9YalRVc1VwWGNGQ1N6aVk2ZWp5NEpRNngvUjBkazVoZDZINUdueUYxT29zRlorT3BaUVY3NUdadzNZdGJxQmtTbkp0NU9melo5bHlPZWFldlNJY3NsVy9uSEFZcW55ZGdMMkd1MmNCYmtqbm5sbkRHYk53SEpNNDNERVlLSlR3M0xqZGVRZnVRTURJbi9NVU1DMmQ3d0JNVGFNVXZkayIsIm1hYyI6IjAwNzMyNTE0NTMzM2JiNmUyMzJiMTA4ZmYxNGQzYjA1ODlhMmMyY2ZiYTYzZDZjNWYzNmRmNzlmYjhhNDVmZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+