В Калуге мужчина отправится в колонию за взятку полицейскому в роддоме

В пятницу, 28 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора Калужским областным судом 37-летнему мужчине.

По словам прокуратуры, он обвиняется за дачу взятки.

— В августе 2024 года в роддом города Калуги поступила иностранная гражданка с поддельным российским паспортом. Когда медики вызвали полицию, 37-летний брат роженицы нашел посредницу, которая должна была передать участковому деньги. Взамен он просил уничтожить фальшивый документ и не привлекать его сестру к ответственности. Женщина - посредник, находясь в кабинете участкового уполномоченного полиции, передала ему 220 тысяч рублей, намереваясь в дальнейшем передать еще 40 тысяч рублей. Передача взятки происходила под контролем оперативных сотрудников, полицейский от её получения отказался, - пояснили в ведомстве.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Также был назначен штраф в размере одного миллиона 560 тысяч рублей.