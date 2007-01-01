Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчина отправится в колонию за взятку полицейскому в роддоме
Криминал

В Калуге мужчина отправится в колонию за взятку полицейскому в роддоме

Евгения Родионова
28.11, 14:20
0 601
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 28 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора Калужским областным судом 37-летнему мужчине.

По словам прокуратуры, он обвиняется за дачу взятки.

— В августе 2024 года в роддом города Калуги поступила иностранная гражданка с поддельным российским паспортом. Когда медики вызвали полицию, 37-летний брат роженицы нашел посредницу, которая должна была передать участковому деньги. Взамен он просил уничтожить фальшивый документ и не привлекать его сестру к ответственности. Женщина - посредник, находясь в кабинете участкового уполномоченного полиции, передала ему 220 тысяч рублей, намереваясь в дальнейшем передать еще 40 тысяч рублей. Передача взятки происходила под контролем оперативных сотрудников, полицейский от её получения отказался, - пояснили в ведомстве.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Также был назначен штраф в размере одного миллиона 560 тысяч рублей.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
10 оценили
50%
0%
0%
0%
30%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkR6RXVoZVBsak1lMUVwQzJDYWZwa3c9PSIsInZhbHVlIjoibGluZHlhY0pJUXVaS1dKd0l5M2ZadUVZYVFKL25Yc3pBT3dJUzhqcFpUZE50R2pWcHhsZk5ZcTRjUlhWSStzK0J2My9Yd0xZRGluamVHajVlS3RKanJPRTB6aWtzcjZqd21RM0RSRy9LNER2M3VzOGhNYUlhOTNiQ1h5VHo3ajBubk5yWFYvTkF6WU9BRE5YVmx5czJhcHdVMHpnSUJCMWE3ZzZWbVpmQ0hXZWZtbi9HVVVEL3d6cWJZSHpxL29jdjg5d1d6R1NQVnZDa2VkR1oxb1NpekV2OEZBNER1ODlKQXAyMnFhTWdiKysyMGgyYkFLQmJnUm12VjAzenpwWXpTRFV3bVA1b0N2azBwSE8zVFk3cTlNS3lhZUQ2YUhBVHM4cVpoMktRMk44T3hiVk81bEgrRG02RWl0RDhwbjU3MnRrSk8vUUF5akRZN0lEajh0Skd5OEw0SThLRTRaQU0rZXNsMDFVWWVxL2Q1ME0rWUlydzhYN2pZT1JENVRWVHJDaFNqNkxuS2xWZzBMMHFiUnMwWjFTZ3dHSUcwSnNQaHVGdTJ0aFR0M09CMUF5NXhieDBwMUduOWZPamZsaSIsIm1hYyI6ImM3OTNjOTgzZWIwYzFiN2QzMWUzZThhOTcyYjU1MDgxODViY2EzMDM4ODRhNjFjY2U5NTRlYWRhZTRjYjI2YzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVicWFlc3VLVXJTT3hlQXcxOEE5WVE9PSIsInZhbHVlIjoiV29hbHFnK3pweVBONWVjaWZETXc0bmVIWi8rZWJPRzlWQWJ2RGlNTjRYUXIyQzJnSmxYUEhwSm5RV3h1UGlyUUUrY1E0SFZnZXVCck00NlVaZ05yYmJpV2JSRzZ1ZWxQWG1rTU55SnVyOG9ML25UWERWWDhjR2Q1aXlwczR2T3lKeTV1WTcrVlB3d0o2QzRzdFFLNGxha25rQWFzakU2UjlSand0TGQ5K3pESTBWSE5YRm5BRTdGYkRZZ2RMZ3BuYnYzcWZKNmR2NFJabTh5U0JUOFBiTVA3TnEvWEZrVU1rdUhPN0JhQkd6WlFzRDBDVFVBK25lWlRBa3pkT3RDb2VTNWVxcEpvZk51dStTeTQyMnc3aFpPZG5SWTY4THNrWkxtWlE1MDM0YkR6U1ZkR2VuMW1BVXRHT1Z4S29YRTZxTzUvWTBLSVBxSFNYWmdldkZnRXpTWUNXZGpDQVV0V3RGbm5CYjhJeUlmSUlwYzhLdENFYkhNM0xYUDRhQ2RMVFQ3UGR1UjVETlBGeThlRUE0MkF5VXVUQjZWbU5LQ3piaVFMMTBEUzZxUnZQd1pkTGZDSjFtRm1tekYreEtubTg2dWQwK1NiWFd6STIvNW1mc0NmaXpIcEVKMG5yQUtMMjU2cXArellDL2llUjdDZUhtSXdvb05Wdy9HZ3lwS0JSZzZpNGJlY04xc0NTaXhlR2E5ZXFZT1FZSWNZL2kxU3R4NG42V0xPY2RzN2c5Uy85S0tpaVJJb29ZMUJLQzJRZ29UOGdLSkFOUzNMU0xOc284MVRJVGRXZ2dLdVI4OGlXNldvMGNIUTJrZHV5SDUrTEV6V3JCNDQ3Rmp4UGhSVyIsIm1hYyI6IjM5ZWU3NmM1NWEwZjRiMDk3N2FiNWRmMDdjNDFiMzNlNjdjNWRiNjUyYTQyOTk3NjExMDg2NjE0NDY0MTQ2YzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+