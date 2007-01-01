Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области двух инспекторов ДПС арестовали за получение взятки
Новость дня Криминал

В Калужской области двух инспекторов ДПС арестовали за получение взятки

Евгения Родионова
28.11, 12:49
0 491
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 28 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о заключении под стражу двух инспекторов дорожно-патрульной службы. Они обвиняются в получении взятки на трассе М-3 «Украина» в Жуковском районе.

— В феврале 41-летний и 44-летний сотрудники ГИБДД остановили 62-летнего водителя для составления протокола об административном правонарушении. Однако вместо выполнения служебных обязанностей они предложили ему решить вопрос без официального оформления. Мужчина передал инспекторам 30 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Один из инспекторов ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Суд избрал для обоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
6 оценили
50%
0%
17%
0%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1ITDlSblNNM3dJMzkrZjljMHdReGc9PSIsInZhbHVlIjoiTm1IYnRmN1N4K0xzYUlYazlkZkNleG9XWWlHMVkyRmhNUXNDajB5MFNBNEk4WStaWENNQ0txOVN3UGFLSWk0Q0E3Qk5ZcDJrU3VzTVJTRXhMVUpDcFdRanpYSXErdDk5VkJiU0lEYlJRQlFuQy8vY3l3MmxxYWJjMHN1aTlJUE1IRW00V1pDTEdBdEFUWGFjTDhmaGNPblIvMkV5UW5RWVlTT0xlVjNEaEFoaWs3cnRhemNMMXVWVmZDMERIb0JERktJU1FJd0hMRk9oSDF1bERYcENlOXE0UEhIbUp0azJtUzZRZjdBdGRNZDNTY0FMNkt2SzNETGZTSnQxNDdGbG9OMWVFY3JpR2tOalUrRXhIa29xdi93VWxFdFFDbGZ2Wjg2MkZ0bkRkSmlaVUpaUkhOc0ZoOTh5ZzdLNzBYeUFhUGZmY3lCeDlFQUdNQ1d3UXhUUWprVnNlUytST21TNmhHaXZzbWxDVXFrNWtHTWhpYXJXSCtRYk5MMEh1bThxTWhyNUpPRVBPTXVhbmVCMDh5R1RpWXd6Z0V0d2JMdW1DcnRnWVRtZUF5TnRDcmFLRnFNZ1Y1a2JEUmNXL2xpUCIsIm1hYyI6IjIwZTg3YmY5NjZhZGFmYWEwMzMyYmQzYTMwZTYwM2IwZmZkNGYyNjc5OGFiOTQ3NTYyY2RmZjk2MzA5ODgwNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJLNjdGVnRkR0gycFpXVWRqL3B4UGc9PSIsInZhbHVlIjoiaVhvMitrQ1VFc1dMbGIwNW40UTZ2eDJrZEhWZDFWRzBIU2NmNkYwNFY2cnVURXlZUjU3WlRFWFdNWDcwNy9QZ2VFU1lqNkFCQjl6L1pYdGFPaHVHZWJUM0ZuWkp5VktQY2ZMRnJibHVWTzMvNUQ0VVFOS2VGSUVWMTZsK2FPSGFKb3JRZ3BHSUFrS24yNVcyRy81SWVzckpsbWhWcnNrU256cWd5YmgxUFQ4QTIvdkNyMmNxRFVjZ0lZMEsxWTgzZ3NzdGpSaGkyR3ZXeFd3K28yejV1dXlGSWFZMzhLeVdGcWt0am9xNEY3MDhLOWNiZFpVbHhPd0JoRWtzcmF5Q2RUQUgySzBDdkgvc1lRbkZ1OTB6b2gveTlxNUR5V1JLcW5zcmRQdWhtNk81b2FQNmd1UjNKZ2dPRE1WMlM3cVpCcHF1WGdtckxKdWM2cy9IdExZcS9wWXFuV24xL0dBWW9IZU9BMXh0MjI0YW9GQ1VHT1dLMmk3MG9aSEM3dmYxSGdrV3BQWFI0MjA0M1lURVFQVHpzQ0hpa1lFNC92YkpPVm5PNU52UUd3cWttcTFoTU1wZjZzemNtclIva0ZGNjVDM3YyMXBKaGVuUWlqR3lhalVORmRoQ2NRS1A5ZmJsWW1ZNm1PTmQ0S3RZN3dZNElVN25oZ2t0MC9CSVNPeE9DcE93MUZWeE10ZGF5cDJVVzlzMWdBWCt5eGIzUTlvQlhZaFFObnJkOW5RYlNYNTNvMHc3dXhUWnZQSFQ2NjU1UklRdnVpTmZGcVJxQUM4cEF4dW9WeUFqMGk2bkJPQzA2WFlESlBiNThrQWJlaWdkc0d2T2dyNVJUUnJGdjM1VCIsIm1hYyI6IjEyMmFkYmEyM2QzNGQ5ODk0Zjc5ZmJlMDZmMjRiZWY5ODM1ZDIxNGRjZmZkZGQ4YTlhZjM5OGIwNDM1MTNhN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+