В Калужской области двух инспекторов ДПС арестовали за получение взятки

В пятницу, 28 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о заключении под стражу двух инспекторов дорожно-патрульной службы. Они обвиняются в получении взятки на трассе М-3 «Украина» в Жуковском районе.

— В феврале 41-летний и 44-летний сотрудники ГИБДД остановили 62-летнего водителя для составления протокола об административном правонарушении. Однако вместо выполнения служебных обязанностей они предложили ему решить вопрос без официального оформления. Мужчина передал инспекторам 30 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Один из инспекторов ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Суд избрал для обоих обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.