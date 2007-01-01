Калужанка 10 лет получала пособия на несуществующих детей

Полиция установила жительницу Малоярославецкого района, подозреваемую в крупном мошенничестве с социальными выплатами, сообщили 28 ноября в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, в 2014 году женщина, которой сейчас 48 лет, купила у неизвестных людей два поддельных свидетельства о рождении - будто бы у неё родились двое детей. С этими фальшивыми документами она обратилась в соцслужбы и оформила пособия. Всё это время она регулярно получала деньги от государства.

В итоге сумма выплат превысила 2 миллиона рублей.

Теперь против неё возбуждено уголовное дело. Если вину докажут, женщине грозит до шести лет колонии.