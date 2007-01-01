Афиша Обнинск
Криминал

Калужанка фиктивно зарегистрировала шестерых иностранцев

Дмитрий Ивьев
28.11, 11:11
0 283
В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Её подозревают в том, что она оформила регистрацию по месту пребывания шести иностранцам в своей квартире - хотя на самом деле никто из них там никогда не жил.

По словам женщины, она делала это бесплатно, просто помогала людям. Однако по закону такая помощь считается преступлением, если регистрация не соответствует действительности.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде - ей запрещено покидать город до окончания расследования.

Если вину докажут, ей грозит до трёх лет тюрьмы, сообщили 28 ноября в полиции.

