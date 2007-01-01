Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области мужчина отправится в колонию за кражу денег у пенсионера
Криминал

В Калужской области мужчина отправится в колонию за кражу денег у пенсионера

Евгения Родионова
27.11, 18:00
0 460
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 27 ноября, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.

По словам прокуратуры, мужчина похитил деньги у своего 69-летнего знакомого через мобильное приложение банка.

— В январе мужчина находился вместе со своим знакомым в бане в городе Медынь. Злоумышленник воспользоваться моментом, взял телефон пожилого человека и через банковское приложение перевел 20 тысяч рублей на свой собственный счёт. Впоследствии он потратил эти деньги на личные нужды, - уточнили в ведомстве.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Суд приговорил его к двум годам и семи месяцам в исправительной колонии особого режима.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdYcDdXdHNvNngrSWtwczJxYm1GYUE9PSIsInZhbHVlIjoicGsxR00vcDcxay9wSzdUR09DUWtuMWpQYkRQOTdFUDNTK0s2VWExNnZpZGpyYmVnQVprSk5NUzBscXhzSkszcUtLcVFCSmhVQ1Y1bHN2Wkloemk3cHpyRi9nUFZlM21ubmlHYXBNcVNRYWVYOEkrYkFQYU5tVEFKWFFlbi9oTis2alNKOUJSazVGVDNLOGkvZk9UMDZxWFB5WHhSZkFNcUdudG5saU5ROE45ME0yTnJzYjMyV3IvdHlxRTIrakU2YWhLTTBOTkhVMDdHMzJybE9VdWZlcnBjbEwvUTkwbEQweFdwMGJhRDhod3o2ZkxZWFFCbXhPQWtWU1hHa0NTRmgwOWxpaWkrZjJUUTg2UUtqZ0Njbm5taFJPdk1nNWgvQysrc1JUQVhyblI2dUl6OXpXQzBucHZwQ3dDN1ZwS0NqOUwrV3dzeDhTeEdLenZTRk1WTHdKWXBWa3BBRkJuZ0NMbWY3di9nU0xSanFFbVYvMjhNcXpkYUJDQlJ1QXI1OCsrUTRUQis3ZHlaWGc1THJJUmFMRU1YbzV4Yk9RZE5QbCtUNjhTV3FyNy9ncnFLTDAzaC9kZ0JMNFZNc283VyIsIm1hYyI6IjNkZTM4ZmE2NjJjOTBiZTdhOTdiOTdlOTY3ZjViYjRmZjY3OTk4NjJiZWQzMzY4NGEyMTBjZTQyODM1OGMwMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImI4eDAwWFhxKzFwMjJFTUFPVEJWRmc9PSIsInZhbHVlIjoickJlT2w0UllPL2d5SzBSWjJqdGxyaDVHSTJvakdwOTFtdmZscHl5OHVVWFdvaWgvblpVWU8xQlMwRXJRS2VoRGhjRFlab1ZvWEgyRDZNTTlzTmpJcnhsWDdIL25SajBQT3ZUYlJRcjFVUlZqRUV5SkVkZTR5QmlXbXpCRWIwa1NGUTU5VXVNZ1B0SnF6d2l6a3dCaGttRXBNaFR1RUx3Mk1zbkMrY2N1U0xocDhUWGNIRXdYMlN1U29zRUNlKzNqN1FVZ21xTGFSdzRSRDRYMnpRMVNoREF1WWFjU0JNdFM2QWdUeldNNjYvOVN5d0JJdmtTS1hkTy8yNXF4RC83QlJJRStoL2xqVHhWK2RHVUN6a3d1RGhNNnpqeEoxcDgrRkNGVytIWDQ1b3J5NDBsODlPMGxQVTlVWjMxVDBuRG1DbytnU0FacHJ4TGRLT2JwYU1QZkZGMTdIMmtVOU1ramkwWlJuWWwyREhoM1N4SDUzSWt2TmxycDVpUVRDRVVJbGFoTkpWNFlpejZHZ3NMRmVvQVFxaXBNQ1VLNDNmNHFpbElaUHFpRFpNbFhkaHhPaGp4ODl1SXY4SXUzL3Vxems1TzcyQVM1VUlQYTNGRTE0Q2owMlo3SHovRWovVTY4OXdmS2VSWkpUbzN4aVAwdHoraUZTdWJZQ1lIWFpQVEpWUllmc0FoWUZmS2lDUzN1Z2JYMTlSZjkxUHlUU1phdEZvVlo2NGNlTWRNR0RuMm1TbVgyVWhPOTkyYnQ3c1d5VHp3dFV3WVVVWGpNbVBqbnFST2lGazhjaGg3bEkvRllSWlFaUDVHMWROS2V2VW5KZjYwN2Vna1QwQThTUDNiMSIsIm1hYyI6IjE4YjQzYjk4ZjEyODhhM2RhYzNmMTRmMWZhZTUzNzM3MWY3YWE3OThiM2VlYWM3M2ZiYmQwN2JkMTg2YmYzMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+