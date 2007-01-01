В Калужской области мужчина отправится в колонию за кражу денег у пенсионера

В четверг, 27 ноября, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.

По словам прокуратуры, мужчина похитил деньги у своего 69-летнего знакомого через мобильное приложение банка.

— В январе мужчина находился вместе со своим знакомым в бане в городе Медынь. Злоумышленник воспользоваться моментом, взял телефон пожилого человека и через банковское приложение перевел 20 тысяч рублей на свой собственный счёт. Впоследствии он потратил эти деньги на личные нужды, - уточнили в ведомстве.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Суд приговорил его к двум годам и семи месяцам в исправительной колонии особого режима.