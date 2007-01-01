В Калужской области будут расследовать подделку протокола собрания жильцов
В четверг, 27 ноября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки по коллективному обращению собственников помещений в многоквартирном доме.
По словам прокуратуры, жильцы дома большинством голосов приняли решение о расторжении договора с ранее избранной управляющей организацией и выбрали другую.
— Проверка показала, что в протоколе, направленном в Государственную жилищную инспекцию, оказались подписи людей, которые не участвовали в собрании. Некоторые из указанных собственников умерли до даты проведения этого собрания, - пояснили ведомстве.
По факту подделки официального документа полиция возбудила уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на особый контроль.
