В Калужской области будут расследовать подделку протокола собрания жильцов
Криминал

В Калужской области будут расследовать подделку протокола собрания жильцов

Евгения Родионова
27.11, 16:15
0 538
В четверг, 27 ноября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки по коллективному обращению собственников помещений в многоквартирном доме.

По словам прокуратуры, жильцы дома большинством голосов приняли решение о расторжении договора с ранее избранной управляющей организацией и выбрали другую.

— Проверка показала, что в протоколе, направленном в Государственную жилищную инспекцию, оказались подписи людей, которые не участвовали в собрании. Некоторые из указанных собственников умерли до даты проведения этого собрания, - пояснили ведомстве.

По факту подделки официального документа полиция возбудила уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на особый контроль.

