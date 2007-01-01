Афиша Обнинск
Калужанка потеряла 2,5 миллиона рублей, поверив звонку от мошенника
Криминал

Калужанка потеряла 2,5 миллиона рублей, поверив звонку от мошенника

Дмитрий Ивьев
27.11, 12:52
Пожилая жительница Калуги обратилась в полицию после того, как лишилась более 2,5 миллионов рублей, став жертвой телефонных мошенников, сообщили 27 ноября в УМВД.

По словам женщины, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что от её имени кто-то пытается вывести деньги за границу. Чтобы избежать уголовного дела, женщина якобы должна была «задекларировать все свои сбережения» - перевести их на специальный счёт под надзором полиции.

Поверив звонившему, калужанка закрыла все вклады и перевела деньги на указанный счет. После этого она ждала, когда ей вернут проверенные средства, но связь с мошенником внезапно оборвалась. Поняв, что её обманули, она сразу сообщила об этом в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи сейчас ищут преступников.

