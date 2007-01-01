В Калуге двое мужчин отправятся в колонию за вооружённое ограбление квартиры

В среду, 26 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о вынесении приговора Калужским районным судом двум местным жителям.

По словам пресс-службы, они совершили вооруженное нападение на квартиру горожанина.

— Как установил суд, рано утром 4 мая 2024 года злоумышленники, договорившись заранее, ворвались в квартиру потерпевшего. Угрожая дубинкой и расправой, они вынесли из жилища ценные вещи и банковскую карту. Позже преступники сняли с этой карты все деньги, - пояснили в объединённой пресс-службе судов.

Суд назначил мужчинам наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.