В Калуге двое мужчин отправятся в колонию за вооружённое ограбление квартиры
В Калуге двое мужчин отправятся в колонию за вооружённое ограбление квартиры

Евгения Родионова
27.11, 09:00
В среду, 26 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о вынесении приговора Калужским районным судом двум местным жителям.

По словам пресс-службы, они совершили вооруженное нападение на квартиру горожанина.

— Как установил суд, рано утром 4 мая 2024 года злоумышленники, договорившись заранее, ворвались в квартиру потерпевшего. Угрожая дубинкой и расправой, они вынесли из жилища ценные вещи и банковскую карту. Позже преступники сняли с этой карты все деньги, - пояснили в объединённой пресс-службе судов.

Суд назначил мужчинам наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

