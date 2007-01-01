Калужанке вернут деньги, которые она отправила мошенникам
Жертвой преступников стала 68-летняя жительница Ферзиковского района, сообщили 26 ноября в прокуратуре региона.
Пенсионерка испугалась угроз телефонных мошенников и перевела на чужой счет 240 тысяч рублей.
В ходе расследования выяснилось, что преступники использовали счет, который на себя оформила 20-летняя девушка из Москвы. Именно ее суд обязал вернуть деньги пострадавшей калужанке.
