Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанке вернут деньги, которые она отправила мошенникам
Криминал

Калужанке вернут деньги, которые она отправила мошенникам

Дмитрий Ивьев
26.11, 10:53
0 799
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жертвой преступников стала 68-летняя жительница Ферзиковского района, сообщили 26 ноября в прокуратуре региона.

Пенсионерка испугалась угроз телефонных мошенников и перевела на чужой счет 240 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что преступники использовали счет, который на себя оформила 20-летняя девушка из Москвы. Именно ее суд обязал вернуть деньги пострадавшей калужанке.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
17%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlCcTNIaEVKZ0JGWGEvQUo1VmNEdUE9PSIsInZhbHVlIjoiWSs2YnQ5aFRWeitPNStaVFBBeWhENEdmajlPT1dpVVhGUXdNRE8yM0pJNk9zbG1VNTB2QWJ2TGFLTUJmaDlsRE56QXNhWVhEYmV4akUzTnlIR0NZQkVwM1lYdzlhUGw1Zm4vMUlGbHVOUUUvTXVOelBudmFxY0J2WUhKZy9icGlhWHNwYkxXL1ZNUklaUkFWc00xZm9IVFBUOTdLY1VrUFJRc2NQYkloa3prMnJ1ZlNoSlM1NTZqLzJhSThwOGlMNVBrcVFZNVN1amhUQ0hleHRsalA1RGFTaTRMa29zcUpnZFl2am5rVHEyU2xOUC83N2xkNTRMd252Mld2dWtXcmFaZDFZMnVyUzc5ekd1NnFvT21pMmp0TG1NcGU4d1VCMmVQN2ZhSmhkY3JnRWNJK3doaDB0WHh3RFRTTDdEV3QvSXlJMTdNZ0c2YkEvQ2lPeTVoQ00zWkFQc0ExOXYxdkVUQzZjOVBWVU5GSTlPMkFScXh5RHBCMEhWUkk3T1hUbnBsdHRXR3lBQlBKNDRYRjBCV0FQQ0U4eThPTWhsSlhRVlk2NmV2ZjU1eitMa1cwYStqOFF6VURnczhTYi9kWSIsIm1hYyI6IjFkZWM3MDRjYzA3MTIxOGVjZGNhZmJkYmYyNTgzODQyOTU0MTc4NzI2Y2FlZTQ4YzVmNjZlMDYxYWZiNmM0MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZITHMzeFVCbDVSMnBaQkh3eUV5dlE9PSIsInZhbHVlIjoid2IwcjJEVUFjM3dLNTk4dWEyOE1Kbk9LK1RNZFZwZGpycEFzUzNwMlpMUHR6MFQrNDA1Qy9HeS9aZUgxQzlFdGI5WFZvK0FYS1N2QjAxV21QM1Jzb2JGZGdtZVA0ZkltbWtXOWFhZ3J5TGpKQ0pOZFMxSGovMUk4RU5OaEhCaWk5V1djK2dJajlmNkZDUFRGOFY3bURCa3MxSEhyZ0E2RStNQ1lXK1VLdWZHRWhlOEZ5NDZDSUVYLzQzcldxbGt0OGFidENkZnc5cWdRcEVySC9ndHp4dnBOUEpJc2VPNXB5eXJnWVUwbUlVVWJTZ25MZ0M4WUN5anAxVUFCMXNWaHNpZkNDK0ZOYytXbU9TYk9EU05VbFF2VVZkbWg4RE1mWElERkttdUxPSW0xeVYyNHFtNld0a3JEcE02Sm1HWGUwK3doaW93ZnBVa2U2cWhmOVZqVE5TNUtVeTlFZGNVaS8wblEwK3V1VjBENSsweUpmQVVkN1pRTmN0bE5ZT1ExQXA2Ti9VWFdYSUVIWU9RdkZzNEdEcUVMRDFiaWVZaE5IKytyWDBRS0J5b0JycUZxR1pzdUZhWGRjdmF3TzRXdGxyYU1udzQyL3ZXZStuSGw2WW4zY0pVc2xQUTRLWVo1cWhCSDdaU2w4NzBXWVFCb2lPMUlMblFMRTdlTWVyUisxbFlldGdyYjluclV1aHBlUVpiNzlMRkF3U3M3YVFIZytTWlRaaUtvd3dxdDlqVW00eFZkUDNkUU4yN3F4TGRWb1l1d3hzTU1adDdrV0FlRForUVRTclRzbUdxSjI2dXJTMDNrOWtvWFUwcXQ3OERXRGVGQUFrTldlYXlmTkJ4WCIsIm1hYyI6IjJlZDEwNmI1M2NkNDQ2Y2M5YTcyZDUwZTBmZWYyYzEyYzJjYWVlNTU0ZjRjMzVkNGZlNDZmZjk3NmE0ZmE4ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+