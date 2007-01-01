Козельчанин получил полтора года принудительных работ за разбитый автомобиль такси

Во вторник, 25 ноября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о вынесении Козельским районным судом приговора 45-летнему местному жителю.

По словам пресс-службы, он виновен в порче чужого имущества.

— В мае в ночное время мужчину подвозил таксист. Автомобиль сломался и водитель отменил поездку, оставив машину на территории. Мужчина был состоянии алкогольного опьянения, он взял металлический лом и разбил стекла припаркованного автомобиля. Ущерб от действий превысил 252 тысячи рублей, - пояснили в объединённой пресс-службе судов.

Мужчина признал вину и частично возместил стоимость ремонта владельцу транспортного средства.

Суд назначил наказание в виде принудительных работ сроком на один год и шесть месяцев, с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года шесть месяцев.