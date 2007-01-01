Афиша Обнинск
Криминал

В Калужской области пенсионер отдал мошенникам почти два миллиона

Евгения Родионова
25.11, 16:07
Читайте KP40.RU:
Во вторник, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела сотрудниками полиции после обмана жителя Малоярославца.

По словам прокуратуры, 68-летний мужчина перевёл мошенникам один миллион 800 тысяч рублей.

— Мужчина изучал сайты с целью приобретения машины. Он увидел рекламу о продаже подержанных автомобилей, перешёл по ссылке и начал диалог с неизвестным лицом. Ему пообещали привести интересующий автомобиль из Германии в течение десяти рабочих дней. Пенсионер отправил договор по электронной почте и перевёл первый платёж на сумму 570 тысяч рублей, а на следующий день оставшуюся сумму - 1,2 миллиона рублей. Через несколько дней ему сказали оплатить утилизационный сбор. Мужчина отказался, так как у него закончились деньги, - рассказали в ведомстве.

Автомобиль покупателю не передали.

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль

