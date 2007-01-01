Козельчанин получил два года принудительных работ за кражу

Во вторник, 25 ноября, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении судом приговора в отношении 33-летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, он признан виновным за кражу.

— В августе мужчина пришёл в квартиру своих знакомых в Козельске, где на тот момент находился только маленький ребенок. Он воспользовался отсутствием взрослых и забрал десять тысяч рублей, ювелирные украшения и мобильный телефон. Украшения он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде двух лет принудительных работ. Ущерб возмещён в полном объёме.