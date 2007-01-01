Афиша Обнинск
Криминал

В Калужской области задержали серийных воров

Дмитрий Ивьев
25.11, 10:34
Ранее 54-летний и 27-летний мужчины были судимы, сообщили во вторник, 25 ноября, в Управлении МВД по Калужской области.

Теперь их подозревают в 11 кражах из частных домов и дач.

Сначала в полицию обратились семь человек: они сообщили, что в их отсутствие кто-то проник в дома и украл ценное имущество - старинные предметы, бытовую технику и другие вещи.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемых: установили машины, на которых они ездили, определили их личности и задержали.

Как выяснилось, в сентябре мужчины на двух автомобилях объезжали сёла и посёлки, выбирали дома, где хозяев давно не было, взламывали окна или двери и забирали всё ценное.

При обыске у задержанных нашли и изъяли похищенное имущество.

Позже следователи установили, что преступления совершались не только в Мещовском районе, но и в Мосальском и Кировском - там выявили ещё четыре эпизода краж.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Если вину докажут, мужчинам грозит до 6 лет тюрьмы.

