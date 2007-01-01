Калужский фермер попался на краже грантовых денег

Во вторник, 25 ноября, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины.

По словам прокуратуры, мужчина обвиняется в растрате грантовых денег.

— В 2017 году мужчина был главой крестьянского (фермерского) хозяйства и получил грант от министерства сельского хозяйства Калужской области на строительство семейной животноводческой фермы в Барятинском районе и закупки оборудования. Деньги в размере более 9,7 миллионов рублей обвиняемый похитил, - пояснили в ведомстве.

На имущество мужчины наложили арест. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.