Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужский фермер попался на краже грантовых денег
Криминал

Калужский фермер попался на краже грантовых денег

Евгения Родионова
25.11, 11:29
0 568
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 25 ноября, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины.

По словам прокуратуры, мужчина обвиняется в растрате грантовых денег.

— В 2017 году мужчина был главой крестьянского (фермерского) хозяйства и получил грант от министерства сельского хозяйства Калужской области на строительство семейной животноводческой фермы в Барятинском районе и закупки оборудования. Деньги в размере более 9,7 миллионов рублей обвиняемый похитил, - пояснили в ведомстве.

На имущество мужчины наложили арест. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVsTW9XVms2Nm9PN1l1TEozV2VTUnc9PSIsInZhbHVlIjoiS1ZyY1M0ZXJsUHk3eHhNWkNjc0xxcEYwYWFTc0lXekJwd2ZHR1F3REMwZnhPdmJSbEl1NGpHRzI3S0RDNVRONmdTNXFpTFFXRDhJM1NFbjVRVm0yWkpDUGV3eUQyZVZGSEVOYUEzcm5RVFZvK0h0azQ5TEZHZHRtM2N0T2R0NlRjUW5WZTUybkdYWVBzNEFEUC84aUQvaC9BL2F2MStrTElrLy9ZNEUxSFZUMkg5OUNNRTR1WXhCdEpFdk5raFZaaEFtektRVEZIS21KU1VLMlNlb3BJSnpaK2toZFVZWG9QM1NPNjBoTkh2RnNxVGlaeGVhbnF3TFg2YU5sNk1Ya08wc3YvQ044Vk9RSmhaWGlwQmVlZGdTMm8wS3JPT01nTmE0VnQzUGtNMDl2eWlvMEtQbCsvdXgzUXlxUlpLYk1sVGp2T2tWUVA5VjlMVUJxSEdGL01JaXJHdjNJU2N5RDE3U1ArUVVMVzlDSkZoRENGVWJ0SFhIRGF6WG9ybkhGZkx0dmhaQTBLQURDQ2ZSNiszWXhtUjRsY3hTeldIVGpzZnNUTlRqaEU2My91SWRPWnZpNHpWcmIwNFhvNGI2dyIsIm1hYyI6Ijg5YmE2MDZjNmM3NzczY2Q2MWQ1ZjllYmM5MTU2MzViMGRkZDZhMDRlOWRiZmIxN2NjYjEyMDQ3MTYyOTQ3NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhXVVkwQ3VtN1p0aEhabEd5RjZkenc9PSIsInZhbHVlIjoiRnNIWVFsQmNUaTN2NFhqZE1ZRXB3OXVKYWc5RmErMzNkQVlWZUJFS0NJcXd5dnQ2RjRvY3NySDNrS09qck1rcXBSd2g2aTkyNXFjclFpQVBNZmFpK3pBcmFoZUxCdkFFZGpSbVdoU2xwUkdkWDJYN1d5SWJwWWtubHdwMFZRdC9obUgwaVpiQkZ5NXFnTGJ3V3A2NndDdFpPeHNoK1lkcUoyTkdJN3ZFL2dKNjFvQUxRTFBpMnhhVW9rOU1jOUJQVHVaWWR1UDBlbFA3VEhrYmpFM1AzckhmZUsvdHFlcWpDMWlqSVlsRGtCckFESHFyMzRGMXhFUktMKzBXc29KQ1NRQ2dDdEk2enZ3YktzK0VHQWd2S0RqaUZ2SnBYN1kxTitvNmorcjdDWmlKTkt1Z0dlT2tRQnhHWVVSUk1PeWVyVnNKdzhqOGo4RnI1YTA0WllXRit6RXhZeTFhTE93NTYxRXoyWnJmSzYxSHlKV3VUa3hNZWs1czBNZWJwcTU4aEkzTjVseGV1K1JNQzZOdDlDWXpvb29sKzVWWjhkRmhDNklFY3lYcHhUa28yL3E5STlrWTltMkttWnEweGgvU0tSd3lTcitIZnlJOVRXMXB0UUJYNU13TC9YeTR2QjR1QThTdVRSWkJoSDhLZ0pBdWdQRnZ4R0c4aGVYcURqWFl0bHZnZGVWY1FpVjk2VURoTWZZY2pGSmR5TmpxN09Pb3owWi94dmlINEhheGVXK3JPOWdQd09wSGFIdk5ZQk56R2RVaGtxN1FyNXNxMHlleVdsZ3Z1b1I0MVdsaUlQNmJxYTFWV1IwNHNxVlh0b2pMbkMvNlBWdEphRTdPQ2ZWOCIsIm1hYyI6ImQ3YWJmNWJjYjdhOWRhOGU1NzI4MzdhZWU5OTczYzNlYzZhYjBhZWExM2ZiZWI0YWQzMjMyZGZkMzAyYjAzZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+