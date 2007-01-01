В Калуге поймали мужчину, который несколько раз воровал кофе из магазина

Полиция Калуги задержала 27-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из сетевого магазина, сообщили 25 ноября в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, он несколько раз заходил в один и тот же магазин, брал с полок банки с кофе, прятал их в спортивную сумку и спокойно уходил, не проходя через кассу. Украденное он потом использовал по своему усмотрению.

Пока калужанина подозревают в четырёх таких кражах - общий ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине запретили покидать город до окончания следствия.

Полиция проверяет, не причастен ли он к другим подобным случаям.