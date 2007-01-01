Афиша Обнинск
Криминал
Новость дня Криминал

В Калужской области украли 250 тысяч при ремонте школы искусств

Дмитрий Ивьев
25.11, 09:49
Руководителя строительной компании подозревают в мошенничестве, сообщили во вторник, 25 ноября, в региональном Управлении Следственного комитета.

47-летнему мужчине из Брянска грозит до шести лет лишения свободы.

В прошлом году подрядчик по муниципальному контракту ремонтировал здания Кировской детской школы искусств №2.

- Генеральный директор коммерческой организации, вопреки сметной документации, заменил материалы на внешне схожие, но более низкого качества, а также фактически выполнил работы меньшим объемом и стоимостью, - пояснили в СК. - Это привело к существенному снижению стоимости выполненных работ и позволило фигуранту незаконно обогатиться. Таким образом, коммерсант обманным путём завладел бюджетными денежными средствами в размере более 250 тысяч рублей.

Сейчас продолжается расследование.

