В Калужской области украли 250 тысяч при ремонте школы искусств
Руководителя строительной компании подозревают в мошенничестве, сообщили во вторник, 25 ноября, в региональном Управлении Следственного комитета.
47-летнему мужчине из Брянска грозит до шести лет лишения свободы.
В прошлом году подрядчик по муниципальному контракту ремонтировал здания Кировской детской школы искусств №2.
- Генеральный директор коммерческой организации, вопреки сметной документации, заменил материалы на внешне схожие, но более низкого качества, а также фактически выполнил работы меньшим объемом и стоимостью, - пояснили в СК. - Это привело к существенному снижению стоимости выполненных работ и позволило фигуранту незаконно обогатиться. Таким образом, коммерсант обманным путём завладел бюджетными денежными средствами в размере более 250 тысяч рублей.
Сейчас продолжается расследование.