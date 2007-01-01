Калужанин солгал в полиции, придумав кражу 2,5 миллиона рублей

В Калуге возбуждено уголовное дело против 26-летнего местного жителя, который сообщил в полицию о краже, которой на самом деле не было.

Молодой человек заявил, что у него украли паспорт и другие важные документы, а также 2,5 миллиона рублей. Однако при разговоре с полицейскими он начал путаться в деталях: подробно рассказывал только про документы, а о деньгах - уходил от ответов. Сотрудники заподозрили, что он что-то скрывает.

Мужчине объяснили, что за ложное заявление в полицию грозит уголовная ответственность, но он продолжал настаивать на версии кражи. Позже он всё же признался: документы он просто потерял, а о краже и о миллионах сочинил сам - чтобы «сделать из происшествия что-то серьёзное». На самом деле у него даже не было такой суммы.

Сейчас калужанин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет колонии, сообщили 24 ноября в УМВД по Калужской области.