Главного агронома будут судить за гибель рыбы в Калужской области
Криминал

Главного агронома будут судить за гибель рыбы в Калужской области

Евгения Родионова
24.11, 12:35
0 575
В понедельник, 24 ноября, прокуратура Перемышльского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении главного агронома предприятия.

По словам прокуратуры, он обвиняется в загрязнении вод.

— Согласно версии следствия, в марте обвиняемый являлся должностным лицом, ответственным за организацию обработки полей сельскохозяйственного предприятия, допустил утечку отходов животноводства с территории организации и их попадание в реку Ужердь в районе деревни Верхнее Косьмово Перемышльского района. В результате сброса неочищенных сточных вод погибло свыше 370 особей рыбы, - рассказали в ведомстве.

Размер причинённого ущерба составил более 76 тысяч рублей. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и в добровольном порядке возместил нанесённый вред.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

