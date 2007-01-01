Афиша Обнинск
В Калужской области мужчину заключили под стражу за мошенничество
Криминал

В Калужской области мужчину заключили под стражу за мошенничество

Евгения Родионова
24.11, 11:20
В понедельник, 24 ноября, прокуратура Медынского района сообщила о заключении под стражу 25-летнего мужчины.

По словам прокуратуры, он обвиняется в мошенничестве.

— Согласно версии следствия, в ноябре мужчина находился в поисках дополнительного заработка в сети «Интернет» и вступил в организованную группу с целью обмана граждан и обогащения. По поручению организатора он должен был забрать наличные деньги у 78-летней жительницы Медыни, которую мошенники убедили в необходимости передать их курьеру, - пояснили в ведомстве.

Обманутая пенсионерка отдала мужчине около 300 тысяч рублей.

Он был задержан сотрудниками полиции в Москве.

