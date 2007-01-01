В Калужской области суд отказал в замене наказания мужчине, застрелившего своего знакомого

В пятницу, 21 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о рассмотрении жалобы защитников 40-летнего мужчины, осуждённого за совершение убийства.

По словам прокуратуры, мужчина застрелил своего знакомого и спрятал его тело в лесополосе Тульской области.

— В декабре 2023 года мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, во дворе частного домовладения на территории Калуги и выстрелил из пистолета конструкции Токарева – «ТТ» в голову своему знакомому. Потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление мужчина вывез его тело на территорию Тульской области и спрятал в лесополосе. Калужский районный суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре.

Сторона защиты настаивала на том, что смерть была результатом трагической случайности и мужчина не направлял пистолет в сторону знакомого и не знал, что он заряжен.

Прокурор опроверг все доводы стороны защиты.

Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила приговор без изменения.