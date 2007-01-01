Калужанка потеряла более 800 тысяч рублей, пытаясь заработать на финансовой бирже
В пятницу, 21 ноября, прокуратура города Калуги сообщила о возбуждении уголовного дела за мошенничество.
По словам прокуратуры, жительница областного центра отдала мошенникам более 800 тысяч рублей, пытаясь заработать на финансовой бирже в сети «Интернет».
— Предварительно установлено, что жительницу города Калуги в ходе переписки в мессенджере ввели в заблуждение и пообещали возможность заработка на финансовой бирже в сети «Интернет». На протяжении двух месяцев женщина следовала указаниям мошенников и осуществляла переводы денежных средств на общую сумму более 800 тысяч рублей на указанные ими счета, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура города Калуги взяла расследование уголовного дела на контроль.
