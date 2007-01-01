Афиша Обнинск
Криминал

Жителю Калужской области грозит до десяти лет колонии за ножевое ранение своего знакомого

Евгения Родионова
21.11, 17:41
В пятницу, 21 ноября, прокуратура Перемышльского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины.

По словам прокуратуры, он обвиняется в причинении тяжкого вреда своему знакомому.

— В августе мужчина находился вместе со своим 46-летним знакомым на территории охотничьего домика на одной из баз охотхозяйств Перемышльского района. В процессе распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанёс знакомому удар в область грудной клетки, причинив ему телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью, - пояснили в ведомстве.

Мужчина взят под стражу. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы

